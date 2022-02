Spiel und Spaß für Kinder bis zwölf Jahre

Bürstadt. Am Samstag, 5. März, sind alle Kinder angesprochen, die bisher noch in keiner Tischtennismannschaft gespielt haben, um an den Tischtennis-Minimeisterschaften teilzunehmen. Ab 14.30 Uhr werden diese wieder in der TV-Jahnturnhalle, Wasserwerkstraße 4, ausgespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Kinder bis zwölf Jahre (Kinder der Jahrgänge 2009 und jünger) haben hier die Möglichkeit, in den Tischtennissport hineinzuschnuppern. In drei Altersklassen, unterteilt in weiblich und männlich, wird um Punkte gekämpft, wobei ausdrücklich der Spaß und das Kennenlernen der Sportart Tischtennis im Fokus stehen. Deshalb wird am Ende jeder Teilnehmer mit einer Urkunde, einem Preis und einem Eis-Gutschein geehrt. Die ersten Drei jeder Konkurrenz werden zusätzlich mit Medaillen dekoriert.

Anmeldungen vor Ort

Schläger und Schiedsrichter werden vom Ausrichter gestellt, um einen fairen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Anmelden kann man sich vor Ort bis 14.15 Uhr, und ab 13.45 Uhr ist die Halle zum Üben geöffnet. Die Wettkämpfe sind spätestens um 17.30 Uhr beendet.

Für das Betreten der Halle reicht den Kindern das Testheft. Die erwachsenen Begleiter müssen 2G+ vorweisen. Weitere Informationen können Interessierte per E-Mail an tischtennis@tvbuerstadt.de erfragen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2