Sperrungen in der Frankensteinstraße

Bobstadt. Die Stadt Bürstadt gibt bekannt, dass es in der Frankensteinstraße wegen Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen kommen wird. In der Zeit vom 23. bis 25. August ist die Straße auf Höhe der Hausnummer 76 wegen einer Kanaldeckelsanierung voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Dankwartstraße – In der Hainlache – Brunhildenstraße beziehungsweise in die Gegenrichtung. Die Umleitung wird ausgeschildert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Zeit vom 26. August bis zum 3. September kommt es auf Höhe der Frankensteinstraße 2 zu einer Vollsperrung, weil die Hausanschlüsse erneuert werden. Die Umleitung erfolgt über die Kriemhildenstraße – In der Hainlache – Guntherstraße beziehungsweise in die Gegenrichtung. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Statt der Haltestelle Ecke Frankensteinstraße/Guntherstraße fährt der Bus ersatzweise die Haltestelle Bergstraße an. Der Schulbusverkehr wird bis zum 3. September ebenfalls über die Haltestelle Bergstraße abgewickelt. red