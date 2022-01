Sperrung führt zu langen Staus

Bürstadt. Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist die B 47 bei Bürstadt am Montagnachmittag für mehrere Stunden komplett gesperrt worden. Zwei Autofahrer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, verursachte eine 33-Jährige aus Worms den Zusammenstoß, kurz nachdem sich die Fahrbahn von zwei Spuren auf eine verengt. Die Frau war in Richtung Lorsch unterwegs und geriet mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dabei touchierte sie einen Lastwagen, der daraufhin ein Rad verlor. Mit einem darauffolgenden Fahrzeug kam es dann zu einem heftigeren Zusammenstoß. Der Fahrer aus Rheinland-Pfalz erlitt – genauso wie die 33-Jährige – Verletzungen, beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Fahrerin entnahm die Polizei eine Blutprobe, bei ihr könnte Alkohol im Spiel gewesen sein, berichtet ein Sprecher.

Die Polizei sperrte die B 47 zwischen Riedrode und Bürstadt-Mitte vollständig ab. Wer aus Richtung Worms kam, musste an der Unfallstelle wenden und auf der Gegenfahrbahn wieder zurückkehren. Dabei suchten sich zahlreiche Verkehrsteilnehmer ihren Weg durch die Bürstädter Innenstadt, es kam zu mehreren Stockungen. Gegen 17.30 Uhr leitete die Polizei den Verkehr zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbei. Bis die Fahrzeuge abgeschleppt und alle Trümmer beseitigt waren, dauerte es bis gegen 19.30 Uhr. sbo