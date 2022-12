Spende für die ambulante Hospizarbeit

Bürstadt. Der Abiturjahrgang 2022 des Lessing-Gymnasiums Lampertheim bereitete sich fast zwei Jahre auf den Abiball vor und veranstaltete vielseitige Aktionen zu dessen Finanzierung. Die Schüler führten Kuchenverkäufe auf dem Lampertheimer Wochenmarkt durch, organisierten eine Nikolausverschenkaktion und eine Halloween-Party. Trotz der hohen Hygieneauflagen, die die Abiturienten bei ihren Aktionen begleiteten, waren alle von Erfolg gekrönt. Auch die Eltern spendeten.

Als der Abiball vorüber war und alle Rechnungen beglichen waren, blieb noch eine Summe übrig. Die Schüler entschlossen sich, einen Teil des Geldes an PaHoRi, den ambulanter Palliativ- und Hospizdienst, zu spenden und überwiesen stattliche 582,50 Euro.

Im Rahmen der Spendenübergabe trafen sich als Vertreter der Abiturienten Malvine Barchfeld und Vasiliki Kosti, Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur und Monika Hebbeker vom Leitungsteam gemeinsam mit der Koordinatorin Gaby Weiß-Szpera und der zweiten Vorsitzenden Dorothea Ennemoser-Bohrer in den Geschäftsräumen von PaHoRi in Bürstadt. Aus dem Treffen anlässlich der Spendenübergabe entwickelten sich intensive Gespräche rund um die ambulante Hospizarbeit. Am Ende des Treffens wurde klar, hier entwickelt sich eine Zusammenarbeit. In schwierigen Zeiten nicht allein, der Leitspruch von PaHoRi, werde auch bei jungen Menschen in den Schulen Gehör finden.

Das gesamte PaHoRi-Team bedankt sich bei den Abiturienten, die in jungen Jahren und am Anfang ihres selbstständigen Lebensweges an die Menschen am Ende ihres Weges gedacht haben. red