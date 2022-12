Spende anstelle von Weihnachtsgeschenken

Bürstadt. Die Tafel Bürstadt freut sich in den letzten Tagen vor Weihnachten über eine großzügige Spende über 1500 Euro von der Firma Sima Bau, Siegler GmbH. Der große Betrag kam zustande, weil das Unternehmen in diesem Jahr auf Weihnachtspräsente für die Geschäftspartner verzichtet hat. „Aufgrund der letzten Jahre hat sich unsere Denkweise geändert. Wir fragen uns verstärkt, was ist wichtig und was nicht. Dabei wurde uns klar, dass die Hilfe von Bedürftigen ein weitaus größeres Geschenk sein kann, als es materielle Gegenstände sind“, erläuterte Daniela Siegler ihre Motivation für diese Spende, die sie bei einem Besuch der Tafel mit ihrem Mann Mirco Siegler persönlich in Form eines liebevoll selbstgestalteten Schecks überreichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Rundgang durch die Tafel erzählte das Ehepaar Siegler, dass es die Tafel auch schon früher einmal unterstützt habe. Dabei hatten sie einen Einblick erhalten, wie mit den Spenden umgegangen wird. Insbesondere beeindruckte sie auch bei diesem Besuch wieder „die Community der ehrenamtlichen Helfer und die direkte Hilfe bei den Menschen“.

Die ehrenamtlichen Teamleiterinnen der Tafel, Klarissa Humm und Erna Schöcker, bestätigten bei der Entgegennahme des Schecks, dass das Helfen in einem tollen Team immer wieder große Freude bereite und die Anstrengungen und Herausforderungen der Tafelarbeit dabei in den Hintergrund treten. Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin beim Diakonischen Werk Bergstraße, hob hervor, dass die Solidarität vonseiten der Menschen in Bürstadt ein Zeichen setze – gerade in schwierigen Zeiten besonders an diejenigen zu denken, die hart betroffen sind.

Das Ehepaar Siegler bedankte sich abschließend bei den ehrenamtlichen Helferinnen: „Zugang zu Essen und Trinken ist ein Grundbedürfnis und sollte grundsätzlich jedem zustehen. Leuten zu helfen, bei denen dies zur Notlage wird, finden wir eine gute Unterstützung, die dem einen oder anderen eine Sorge weniger bereitet. Wenn unsere Spende das erreicht, würden wir uns sehr freuen.“ red