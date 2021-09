Speisen und Getränke zum Abholen

Bürstadt. Normalerweise feiert der Heimat- und Carneval-Verein (HCV) Bürstadt traditionell am letzten Septemberwochenende sein beliebtes Weinfest. Aufgrund der Pandemie musste das Fest bereits im vergangenen Jahr abgesagt werden. Und auch jetzt sehen die Verantwortlichen keine Möglichkeit, das Fest in Präsenzform zu realisieren. Der Verein hat sich jedoch dazu entschlossen, auf jeden Fall etwas zu tun. Daher müssen die Liebhaber von Winzersteak, Kochkäs-Schnitzel und einem guten Tropfen Wein oder neuem Wein nicht leer ausgehen. An die Kuchenfreunde ist auch gedacht. Unter dem Motto „Woifeschd fa dehoam” – oder auch Weinfest to go – können sich alle, die Lust und Hunger haben, ihr Essen beim HCV abholen. Speisen und Getränke stehen am Samstag, 25. September, von 16 bis 20 Uhr und am Wahlsonntag, 26. September, von 11 bis 15 Uhr am Vereinsheim in den Lächnern 9 bereit. Außerdem wird ein Lieferservice für Bürstadt, Bobstadt und Riedrode angeboten. Zu diesem Zweck haben die Verantwortlichen einen Flyer drucken lassen, der in den Haushalten verteilt wird.

Bestellungen werden bis spätestens 22. September telefonisch aufgenommen von Präsident Patrick Brenner 0172/631 91 99 oder Vizepräsident Damiano Brucato unter 0152/08 51 55 20. Es gibt auch die Möglichkeit, seine Wünsche unter 06206/519 47 25 auf einen Anrufbeantworter zu sprechen.

Für Kurzentschlossene wird ein kleines Kontingent vorgehalten. Um Wartezeiten zur vermeiden, sind entsprechende Zeitfenster geplant. Das ebenfalls traditionelle Asphalt-Stockschießen muss auch dieses Jahr entfallen: „Online macht es auch nicht wirklich Sinn“, stellen die Organisatoren mit einem kleinen Augenzwinkern fest. red