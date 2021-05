SPD will über Verwaltung reden

Bürstadt. „Deutliche Defizite in allen Abteilungen und Ebenen innerhalb der Verwaltungsorganisation“ will die SPD Bürstadt nach einer Untersuchung durch den Verband für kommunales Management im Rathaus erkennen. In einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung verlangt Fraktionschef Lothar Ohl eine Aussprache über die Ergebnisse dieser Analyse. Immerhin lägen diese bereits seit November vor. In der Präsentation werden Führungsstil sowie Mehrarbeit und Überstunden kritisch betrachtet.

AdUnit urban-intext1

Darüber möchte Ohl nicht nur in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses diskutieren, sondern auch wissen, ob Personalrat und Magistrat informiert und ob Schritte zu einer Umstrukturierung oder veränderten Organisation eingeleitet wurden. Auch um die Kosten und den Stellenplan soll es dann gehen, so Ohl weiter. In weiteren Anträgen möchte die SPD Bürstadt zudem über eigens eingerichtete Parkplätze für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sprechen – als Wertschätzung, aber auch damit sie rasch ausrücken können. Ferner will sie über Windelcontainer und die Bürstadt-App reden. cos