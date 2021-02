Bürstadt. Um den Umstieg vom Auto aufs Rad zu erleichtern, müsse sich die Stadt mehr anstrengen, findet der SPD-Politiker und Juso-Vorsitzende Philipp Ofenloch. Das Interesse sei da, immerhin habe Bürstadt bei der Aktion Stadtradeln mehr als doppelt so viele Kilometer wie Lampertheim abgestrampelt und dabei neun Tonnen CO2 eingespart. Ofenloch sparte nicht mit Kritik an der Verwaltung und der CDU-Bürgermeisterin, als er seinen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung begründete. Die Sitzung war allerdings vom Wahlkampf bestimmt (wir berichteten).

Dass der Kreis Bergstraße bereits ein Konzept dazu vorgelegt habe, die Stadtverordneten davon aber nichts wüssten, fand Ofenloch skandalös. „Dieses Konzept wurde erst im November beschlossen und soll in den kommenden Sitzungen des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt werden“, entgegnete Bürgermeisterin Bärbel Schader. Und die Stadt wolle ja die Radfahrer stärken – deswegen sollen diese bei der Umgestaltung der Nibelungenstraße auch deutlich mehr Platz bekommen. Dies sei auch in der Oberschultheiß-Schremser-Straße vorgesehen – aber erst nach den Bauarbeiten an der Schillerschule, die nun fünf Jahre dauern werden. Möglichkeiten sieht Schader aber in Bobstadt oder in der Mainstraße, wo derzeit nichts umgestaltet werde.

Alexander Bauer (CDU) betonte, Bürstadt könne auch Radtouristen mit seinen Wegen in die Innenstadt locken. Zudem solle es gute Fahrradstraßen geben, um Knotenpunkte wie alla hopp!-Anlage, Sportcampus, Schulen und Freibad miteinander zu vernetzen. Immerhin gebe es nun mehr sichere Abstellplätze als je zuvor: etwa mit festen Boxen am Bahnhof und am Modehaus Vetter.

Ofenlochs Wünsche gehen aber darüber hinaus: Er verlangt in seinem Antrag sichere Radwege, die besser kenntlich gemacht werden, mehr Abstellplätze und Fördergeld für Lastenräder, Pedelecs und Anhänger. Der Antrag der SPD wurde von der Mehrheit aus CDU und FDP im Parlament abgelehnt. Das Thema solle aber im – nach der Wahl neu gebildeten – Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung aufgegriffen werden. cos