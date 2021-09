SPD Bürstadt stellt sich neu auf

Bürstadt. Boris Wenz hört als Vorsitzender der SPD Bürstadt auf. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 17. September, um 19 Uhr im Ratskeller, Peterstraße 24, in Bürstadt tritt er nicht mehr an. Nicht nur die Spitze des Ortsvereins müssen die Genossen neu besetzen. Fast der komplette geschäftsführende Vorstand werde neu zusammengestellt, erklärt Wenz auf Anfrage. „Ich glaube, das tut der SPD auch ganz gut“, fügt er hinzu. Die Gründe möchte er erst am Freitag den Mitgliedern erläutern. Außer den Vorstandswahlen stehen noch Berichte auf der Tagesordnung. Zudem soll es am frühen Abend eine Wahlkampfveranstaltung mit dem Bundestagskandidaten Sven Wingerter geben, der das Direktmandat für die SPD holen will. Bei beiden Veranstaltungen weist die SPD auf die gültigen Abstands- und Vorgaberegelungen hin. Anträge und Kandidatenvorschläge können bis Mittwoch, 15. September, an den Vorsitzenden Boris Wenz gesendet werden. Dies ist per Post aber auch per E-Mail an boris.wenz@spd-buerstadt.de möglich. cos

