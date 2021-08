Spaziergang mit Musik

Bürstadt. Die Pfarrgruppe Bürstadt bietet im August wieder mehrere Gottesdienste im Garten von St. Peter an – und zusätzlich einen meditativen Spaziergang.

Am Samstag, 7. August, 18 Uhr, feiert die katholische Gemeinde Messe im Pfarrgarten St. Peter, musikalisch gestaltet von Michael Merly an der Trompete. Am Mittwoch, 11. August, veranstaltet die Pfarrgruppe einen gut einstündigen Spaziergang, der am Parkplatz zwischen der Naturoase Lachgärten und dem Nabu-Gelände beginnt. Besinnliche Texte und meditative Flötenmusik laden zum Nachdenken und zu einer entspannten Zeit im Grünen ein.

Der Minigottesdienst mit Taufe am Samstag, 14. August, 14 Uhr, richtet sich an Familien mit Kindern vom Säugling bis zum Alter von etwa neun Jahren. Dazu spielt im Pfarrgarten von St. Peter auch die Band Gen Spirito. Alle Familien sind zu einem Wortgottesdienst am Sonntag, 22. August, 18 Uhr, an gleicher Stelle mit Trompetenmusik von Michael Merly eingeladen.

Am Samstag, 28. August, feiert die katholische Gemeinde um 18 Uhr wieder Messe im Pfarrgarten St. Peter, diesmal musikalisch gestaltet von der Schola. Am Sonntag, 29. August, sind schließlich alle Familien zum Gottesdienst vor dem anstehenden Schulbeginn eingeladen. Für Musik sorgt wieder die Band Gen Spirito.

Zu den Gottesdiensten im Freien und zum meditativen Spaziergang sind keine vorherigen Anmeldungen notwendig. red