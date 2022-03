Spaß am Tischtennis steht im Mittelpunkt

Bürstadt. Lange hatten sie nur in kleinen Gruppen trainieren können. „Es war ein immenser Aufwand, weil während der Corona-Pandemie immer nur zwei Spieler in die Halle durften“, erzählt Frank Rosenberger, Leiter der Tischtennisabteilung des TV Bürstadt, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Doch der Vorstand stand hinter uns – egal, was es gekostet hat“, zeigt er sich dankbar.

Nach Lockerung stand nun auch der Ausrichtung der 39. Tischtennis- Mini-Meisterschaften nichts mehr im Wege. Eingeladen waren Mädchen und Jungen im Alter bis zu zwölf Jahren.

Sie mussten sich bei Turnierleiter Dieter Wieland anmelden und bekamen von ihm auch die Schläger zur Verfügung gestellt. „Damit können sie die Technik richtig erlernen“, erklärte Rosenberger.

Als Helfer hatte er nicht nur Daniel Gliewe zur Seite, sondern auch Spieler, die sich auf Kreis- und Landesebene schon hervorgetan haben. Gliewe, der sein freiwilliges soziales Jahr beim TV Bürstadt absolviert, half beim Auf- und Abbau der sieben Tischtennisplatten und ihrer Umgrenzungen. Einige Frauen des Vereins kümmerten sich um die Verköstigung von Begleitpersonen und Sportlern mit Kaffee und Kuchen.

Aktive als Vorbilder

Schon bald hörte das Ploppen der Bälle auf den Platten. Immer wieder zeigten die Vorbilder den Kindern, wie man den Schläger richtig hält. Dass dabei so mancher Ball im Netz landete, oder die Platte verfehlte, spielte eine untergeordnete Rolle.

Mit offensichtlichem Spaß war auch Philipp Dietzel bei der Sache. Seit einem Jahr kommt er einmal wöchentlich zum Training. Mit gutem Auge ausgestattet, versuchte er, seine gleichaltrige Gegnerin unter Druck zu setzen. Doch die wehrte sich geschickt. Da half manchmal nur noch ein Hechtsprung, um die kleine weiße Kugel zu erwischen.

„Wir haben die Kinder in drei Altersgruppen nach Mädchen und Jungs unterteilt“, berichtet Rosenberger. Im Vordergrund stand der Spaß am Spiel. Doch ohne eine Erinnerung in Form einer Urkunde, eines Geschenkes und einem Eisgutschein sollte kein Kind die Halle verlassen.

Dazu erhielten die besten Drei jeder Konkurrenz eine Medaille. Die besten vier jeder Konkurrenz qualifizierten sich zudem für die nächste Runde, den Bezirksentscheid, der Mitte April stattfinden soll.

Am Ende stand die Siegerehrung für die 34 Teilnehmer an. „Wir mussten am Ende sogar ein bisschen länger spielen“, freute sich Frank Rosenberger über die gute Resonanz bei den zukünftigen Nachfolgern von Deutschlands Superstar Timo Boll, der aus dem Odenwald kommt.