Spargel dieses Mal nur „to go“

Bürstadt. Bald ist sie vorbei, die leckere Spargelzeit. Doch bevor sich das königliche Gemüse in den „Winterschlaf“ begibt, nutzen Feinschmecker und Spargelfreunde die letzten frisch geernteten Stangen und servieren sie auf die unterschiedlichste Art. Auch beim Spiel- und Kulturkreis 50 (SKK) in Bürstadt wird das traditionelle Spargelfest in diesem Jahr, Corona bedingt, etwas anders begangen.

„Spargel to go“ heißt es am Sonntag, 13. Juni. Nach Voranmeldung können die Speisen in verschiedenen Zeitfenstern zwischen 11 und 14 Uhr am SKK-Vereinsheim in der Waldgartenstraße abgeholt werden. „Wir haben ein strenges Hygienekonzept erarbeitet. Alle unsere Helfer werden getestet sein“, erklärte Marcel Kilian, der mit Vorsitzendenden Markus Heiser und Michael Morweiser die Fäden in den Händen hält.

Alle sind sich einig: Auf der Speisekarte ist für jeden Geschmack etwas dabei. So können die weißen Stangen, geliefert von einem Spargelbauern aus der Region, mit Schnitzel, Schinken oder mit Crêpes genossen werden. Nicht fehlen dürfen der Kartoffelsalat und der heiß begehrte Spezialitätenteller. Alles wird in umweltfreundlichen Verpackungen – die in der braunen Mülltonne entsorgt werden können – vorbereitet und kann auf dem heimischen Esstisch ausgepackt werden.

Dazu passende Weine und erstmals ein Dessert mit dem vielversprechenden Namen „Erdbeer-Träumchen“ runden den kulinarischen Genuss stilvoll ab.

Bestellt werden kann bis Donnerstag 10. Juni. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

Variante eins – telefonisch: Unter der Nummer 06206/90 90 01 1 kann die Bestellung aufgegeben und dann bei der Abholung in bar bezahlt werden.

Variante zwei – per E-Mail: Die Bestellung geht an die Adresse spargelfest@skk50.de. Sie ist verbindlich und wird dann bei der Abholung bar bezahlt.

Variante drei – im Onlineshop: Im Onlineshop https://spargelfest.aidaform.com/bestellung kann man seine Gerichte auswählen, bestellen und entweder direkt online über PayPal oder bei der Abholung bar bezahlen. Fell