Spannende Wettkämpfe

Lampertheim. Den Saisonabschluss im Leichtathletikkreis Bergstraße machten die Meisterschaften in der Kinderleichtathletik für die Altersklassen U 8 bis U 12. Hier ermittelten die Jüngsten, unter besten Voraussetzungen und unter Einhaltung der geltenden Coronabestimmungen, ihre besten Teams in Lampertheim.

Der TV Bürstadt war mit seinen Grünen Flitzer am Start. Die Kinder der U 8 eröffneten den Wettkampftag im Adam-Günderoth-Stadion in Lampertheim. Nach dem gründlichen Aufwärmen mit dem Betreuer Laurin Wiedemann ging es um 10 Uhr endlich los. Alle Mannschaften mussten folgende vier Disziplinen durchführen: 30-Meter-Sprint, Ziel-Weitsprung, Schlagwurf sowie 30-Meter-Hindernis-Sprint-Staffel.

Unter lauten Anfeuerungsrufen wurde gesprintet, gesprungen und geworfen. Und immer lautete die Frage: „Haben wir gewonnen?“. Die Spannung war für die Kinder sehr groß. Dann wurde für die Jüngsten die Siegerehrung durchgeführt. Die Grünen Flitzer der U 8, Nils, Noah, Oskar, Marie, Finja, Anna, Elija und Victoria, erreichten einen beachtlichen vierten Platz.

Bei der Altersgruppe U 10 waren die Grünen Flitzer auch am Start. Die etwas älteren Kinder hatten mehr Disziplinen zu absolvieren: 40-Meter-Sprint, Hoch-Weitsprung, Schlagwurf, Drehwurf sowie 40-Meter-Hindernis-Sprint-Staffel. Am Start waren Lean, Lara, Friedrich, Wendyam, Luis, Franca Janne Sophia, Louis, Lilli und Oliver. In ihren leuchtend grünen Shirts waren sie sehr gut zu erkennen. Sie wurden von ihren Familienmitgliedern angefeuert und es gab immer wieder Applaus für die gebrachten Leistungen. Spannend war der Hoch-Weitsprung, bei dem beachtliche Höhen übersprungen wurden.

Bei der Hindernis-Sprint-Staffel ging es rasant über die Bananenkisten und beim Drehwurf wurden die Reifen so weit, wie es ging geschleudert. Als Belohnung eines gelungen Wettkampftages gab es den dritten Platz.

Im Anschluss an die Herbstferien beginnt dann das Wintertraining für alle. red