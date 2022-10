Soziales und Brennpunkte im Fokus

Nordheim-Wattenheim. Der VdK-Ortsverband Nordheim-Wattenheim hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Die amtierende Vorsitzende Gertrud Konopka konnte 22 Mitglieder sowie Bürgermeister Volker Scheib und den VdK-Kreisverband, vertreten durch Annegret Fettel und Antonio de Salvatore, begrüßen.

Zunächst gedachten die Teilnehmer den verstorbenen Mitgliedern, unter denen sich auch der langjährige Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Karg befand. Im Anschluss ergriff Bürgermeister Scheib das Wort und referierte ausführlich über soziale Themen und Brennpunkte in Nordheim. Dabei fanden die Themen wie barrierefreie Bushaltestellen und Gehwege, Buslinie 642 nach Worms, Sportheimgaststätte Nordheim sowie sozialer Wohnungsbau das Interesse der Mitglieder.

DER VORSTAND Vorsitzender: Gerhard Billau Stellvertretende Vorsitzende: Gertrud Konopka Kassenführung: Christine Karg Schriftführerin: Sonja Frödtert Vertreterin der Frauen: Heide Kern Juniorenvertreter: Walter Höfle Beisitzer Organisation: Iris Höfle Beisitzer Organisation: Joachim Stärke

Für die Buslinie 642 nach Worms ist angedacht, dass diese künftig über den Wormser Bahnhof hinaus bis an das Ärztehaus im Liebenauer Feld führen soll. Auch ist ein 1-Euro-Ticket dafür im Gespräch. Scheib forderte dabei den VdK auf, die Politik zu begleiten und entsprechende Wünsche und Anforderungen an die politischen Gremien zu stellen.

Annegret Fettel berichtete über die Arbeit in der Kreisgeschäftsstelle. Täglich gehen dort 150 bis 200 Anrufe und hundert Anfragen per E-Mail ein. Daher ist leider oft mit Wartezeiten zu rechnen. Es wird empfohlen, eine E-Mail an die Kreisgeschäftsstelle mit Angabe der Telefonnummer zu senden und dann den Rückruf abzuwarten. Antonio de Salvatore trug den Revisionsbericht für die Jahre 2019, 2021 und 2021 vor. Es gab keine Beanstandungen. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Im Anschluss informierte der neue Vorsitzende Gerhard Billau, dass künftig Termine für Vorträge, Veranstaltungen und Weiteres auf der VdK-Homepage, www.vdk.de/ov-nordheim-wattenheim, stehen werden.

Zum Abschluss und Ausklang der Veranstaltung hatte der Ortsverband dann zu einem Imbiss mit Kaffee, Kuchen und Brothäppchen eingeladen. red