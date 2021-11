Sophie Kirsch lässt älterer Konkurrenz keine Chance

Bürstadt. Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Erwachsenen, die in Einhausen ausgetragen wurden, überzeugten die Nachwuchsasse des TV Bürstadt (TVB) und zeigten ihren erwachsenen Vereinskollegen, wie man sich ganz nach vorne spielt.

Am erfolgreichsten schnitt die 14-jährige Sophie Kirsch ab, die in der Damen C-Klasse am Tisch stand. Die Topspielerin der weiblichen Hessenliga Jugendmannschaft des TVB schaffte dabei das Kunststück, sich in den entscheidenden K.o.-Runden mit drei Siegen den Bezirksmeistertitel zu sichern. Im Halbfinale und im Endspiel zeigte sie sich besonders nervenstark, als es denkbar knapp mit 12:10 im Entscheidungssatz gegen jeweils stärker eingestufte Spielerinnen stand. Sophie Kirsch, die bereits zusätzlich Einsätze im zweiten TVB-Damenteam in der Bezirksoberliga vorzuweisen hat, war damit auch die Qualifikation für die Hessischen Meisterschaften sicher.

Stolze Siegerin: Sophie Kirsch © TVB

Der ebenfalls bereits in der Hessenliga der männlichen Jugend aktive elfjährige Thomas Wieland belegte in der Endabrechnung einen starken zweiten Platz in der Herrenklasse D. Er wurde erst im Endspiel nach zuvor sechs Siegen in Folge mit 11:13 im Entscheidungssatz gestoppt.

Das Doppel Jost Riedel und Sven Bitsch kämpfte sich in der Herren C-Konkurrenz auch auf den Silberrang. Die beiden TVB-Spieler ereilte gleichermaßen das Schicksal, dem Gegner nach einem 11:13 im Entscheidungssatz nach einem spannenden Finale gratulieren zu müssen. Dennoch konnten auch die beiden sehr zufrieden sein, weil in den Runden zuvor einige Brocken aus dem Weg zu räumen waren. red

