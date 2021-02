Bürstadt. Ab Montag soll es wieder rund gehen in den hessischen Kitas und Krippen: Im „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ dürfen alle Kinder wieder kommen. Bis dahin gilt noch der Appell der Landesregierung an die Eltern, ihre Kleinen möglichst zu Hause zu betreuen. Etwa die Hälfte der Bürstädter Familien kam dieser Aufforderung nach, berichtet die Stadtverwaltung.

Einige Jungen und Mädchen der Kita Sonnenschein müssen allerdings noch etwas länger warten: Wegen eines Corona-Falls muss eine Gruppe bis Freitag, 26. Februar, in Quarantäne bleiben. Alle anderen Bürstädter Einrichtung starten ab Montag wieder voll durch. Das gilt auch für die Wichtelburg und den Regenbogen in Riedrode. Sowohl in der Krippe als auch in der katholischen Kita sind Infektionsfälle aufgetreten. An diesem Mittwoch kann die Wichtelburg aber wieder öffnen. Im Regenbogen hat eine Gruppe am Dienstag bereits den Betrieb aufgenommen. Die zweite Gruppe darf am Donnerstag wieder kommen.

Nach wie vor bleiben die Gruppen in allen Einrichtungen streng getrennt, die Erzieher dürfen nicht wechseln, und auch die Hygieneregeln müssen penibel eingehalten werden. Bei den städtischen Kitas und Krippen gelten zudem verkürzte Öffnungszeiten: Die Kinder können ab 7 Uhr kommen, müssen aber spätestens 15.30 Uhr wieder abgeholt werden.

Regenbogen-Leiterin Iris Armada tüftelt noch an der besten Lösung für alle Beteiligten. Auch in der katholischen Kita könnte sich an den Öffnungszeiten etwas ändern. Armada freut sich aber auf alle Fälle, wenn alle Kinder wieder kommen dürfen. Nachdem die Kita im gesamten vergangenen Jahr Glück hatte und ohne Infektionsfall durchgekommen war, musste die Einrichtung in Frühjahr gleich zweimal hintereinander schließen.

Jetzt kann es wieder – fast – ganz normal weitergehen. Für viele Eltern sei es eine große Erleichterung, wenn sie ihren Nachwuchs gut aufgehoben wissen und ohne schlechtes Gewissen ihrem Beruf nachgehen könnten. „Und die Kinder brauchen die sozialen Kontakte“, ist sich die Kita-Leiterin sicher. Allerdings wären die Hygiene- und Abstandsregeln leichter einzuhalten, wenn die Gruppen kleiner wären. „Bei 20 bis 25 Kindern ist das schwierig“, sagt sie. Zumal es auch in Familien Ängste gebe. Erst hätten alle auf die Impfungen gehofft, dann sorgten die Mutationen für Unsicherheit.

Ob sich das Virus im Sonnenschein ausgebreitet hat, darüber sollte bald Klarheit herrschen: Am Dienstag wurde die gesamte betroffene Gruppe im Bürgerhaus getestet, berichtet das Rathaus. sbo