Sonnenbotschafterin fährt wieder fleißig mit

Bürstadt. „Die Sonne bewegt!“ – so lautet das Motto der Bürstädter Sonnenbotschafterin Luisa-Marie Morweiser. Auch im zweiten Corona-Pandemie-Jahr hat sie die Schirmherrschaft über die Aktion „Stadtradeln“ übernommen.

Am 1. Mai gestartet, radeln mittlerweile 319 eifrige Pedalritter aus Bürstadt in 20 Teams bei der Aktion mit und sammeln auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen und zum Vergnügen Kilometer. „Im vergangenen Jahr hatten wir 281 aktive Mitfahrer“, freut sich Morweiser über die steigende Anzahl von neuen Mitstreitern.

Zudem können sich Interessierte auch weiterhin anmelden und noch bis zum 30. September bei der Aktion mitmachen. „Ich habe Vereine angeschrieben und bei den Parlamentariern um Teilnahme gebeten“, berichtet Luisa-Marie im Gespräch mit dieser Redaktion.

So beteiligen sich nicht nur Vertreter aller Fraktionen im Stadtparlament. Auch Turnvereine, die Erich Kästner-Schule, die Katholischen Kirchenmusiker und die FSG Riedrode strampeln mit. Der TC Bürstadt tritt ebenfalls in die Pedale. Und Riedrodes Wehrführer Sascha Brutscher hat die Stadt- und Ortsteil-Feuerwehren zu einem schlagkräftigen Team zusammengefügt.

TV Bürstadt liegt vorn

Nach der ersten Woche sind die Ergebnisse schon mehr als sehenswert. So liegt der TV Bürstadt mit 5087 Kilometern in Front. Gefolgt vom Team Sonne, das mit 4468 gefahrenen Kilometer die Aufholjagd begonnen hat. Knapp dahinter liegen die Feuerwehren der Stadt, deren 4023 Kilometer per GPS genau getrackt wurden.

Neben begeisterten Fahrradfahrern und Umweltschützern werben auch bekannte Persönlichkeiten für die bundesweite Aktion. So schwingt sich Moderator Eckart von Hirschhausen ebenso in den Sattel wie Max Raabe oder Michaela May.

Im Landkreis Bergstraße sind bis jetzt schon 2269 Personen in 215 Teams an der Aktion beteiligt, die zum Klimaschutz animieren soll. Mittlerweile wurden im Kreis bereits 218 289 Kilometer zurückgelegt. Dabei konnten 32 Tonnen des schädlichen Kohlendioxids vermieden werden.

