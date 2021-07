Sommerkino im Ratskeller

Bürstadt. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr will der Jugendrat Bürstadt auch diesen Sommer ein Kinowochenende veranstalten. Das Sommerkino findet am Freitag, 13. August, sowie am Samstag, 14. August, in der Scheune des Ratskellers in der Peterstraße 24 in Bürstadt statt. Dort ist auch bei heißem Wetter eine angenehme Temperatur zu erwarten. Die Filmvorführungen starten jeweils um 17 Uhr und um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Leider ist es aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich, die originalen Filmtitel zu nennen, jedoch sind diese mit ein wenig Fantasie leicht zu erraten“, schreibt der Jugendrat in seiner Pressemitteilung. Den Filmen vom Freitag hat er die Titel „Mit Luftballons nach Südamerika“ (17 Uhr) und „Eine Familienfeier wird zum messerscharfen Kriminalfall“ (20 Uhr) gegeben. Am Samstag um 17 Uhr räumt ein „kleiner Roboter die Erde auf“. Und um 20 Uhr geht es um Vorurteile, Polizeigewalt und Rassismus. red