Sommergarten in Bürstadt mit Livemusik auf der Festwiese

Bürstadt. „Über 500 Tage sind vergangen seit unserem letzten Event. Es ist höchste Zeit, mal wieder was zu machen für Bürstadt - damit die Leute rauskommen und feiern können“, sagt Volker Berg. Mit seinen Mitstreitern von Projet4Events stellt er auf der Festwiese des MGV Sängerlust an zwei Wochenenden den „Sommergarten“ mit Wein- und Biergartenfestival auf die Beine. Am Samstag 10. und 17. Juli, gibt’s jeweils Livemusik, am Sonntag, 11. und 18. Juli, ist dann bei freiem Eintritt ein Familientag mit Mittagessen, Hüpfburg und Torwand sowie Wein- und Biergarten geplant.

Mit der Partyband Grumis beginnt die Veranstaltung am Samstag, 10. Juli, ab 17 Uhr: Mallorca-Hits, Oldies und Hits aus den aktuellen Charts spielt die Combo. Eine Woche später machen dann die Partyräuber Stimmung - dass sie das können, haben sie schon auf dem Cannstatter Wasen und dem Münchner Oktoberfest bewiesen - und vor drei Jahren schon mal in Bürstadt.

Vor drei Jahren war die Band Partyräuber schon in Bürstadt. © FELLbaum

500 Besucher erlaubt

Tickets gibt’s im Vorverkauf für 6 Euro bei BS-Teamsport in der Marktstraße sowie Restkarten für 8 Euro an der Abendkasse. Kombikarten für beide Samstage kosten 10 Euro im Vorverkauf. An den Sonntagen soll es gemütlich zugehen mit Essen, gutem Wein oder Bier und Spaß für Jung und Alt. Los geht’s ab 11 Uhr mit jeweils offenem Ende auf der Festwiese.

Bis zu 500 Besucher können auf die Festwiese kommen. „Wir machen das nicht aus wirtschaftlichen Gründen“, betont Volker Berg, „wir wollten einfach wieder mal was anbieten“. Der Aufwand sei durch die Regeln der Corona-Pandemie ohnehin höher. Stehtische sowie Tische mit Stühlen werden in ausreichendem Abstand aufgestellt. Am Ein- und Ausgang registrieren sich die Besucher über die Luca-App, oder sie füllen ein Formular aus. Sollte das Wetter schlecht werden, wollen die Organisatoren Zelte aufstellen. cos

Sommergarten auf der Festwiese, Lorscher Straße 5, Bürstadt