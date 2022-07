Sommerfest mit Ehrungen

Bobstadt. Nach zwei Jahren ohne Feste und Veranstaltungen geht es bei der TG Bobstadt gleich drei Tage lang rund: Von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, feiert die TG ihr Sommerfest auf dem Vereinsgelände. An allen drei Tagen finden Ehrungen statt.

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr. An diesem Abend ist gleich die Tanzabteilung dran und wird nicht ohne eine Kostprobe ihres Könnens von der Fläche gelassen. Die Turnabteilung mit der rhythmische Sportgymnastik sowie die Tennisabteilung sind am Samstag an der Reihe, den langjährigen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern gehört der Sonntag.

Mit dabei ist DJ Andreas, der freitags ab 20 Uhr die Stimmung anheizt und auch samstags mit Livemusik ab 20 Uhr Musikwünsche erfüllt. Die Tanzfläche steht an beiden Tagen bereit.

Am Samstag bieten die Helfer schon ab 16 Uhr auf dem Vereinsgelände kühle Getränken und Essen an. Wer möchte, kann sich gerne einmal am Boule ausprobieren. Die Boule-Abteilung steht allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Sonntags zum Frühschoppen ab 10 Uhr unterhält Manfred Winkler die Gäste – ebenfalls mit Livemusik. Ab 12 Uhr wird ein großes Kuchenbuffet angeboten, und an allen drei Tagen sorgt Markus Weinz mit seinem Team vom Serve & Volley fürs leibliche Wohl. red