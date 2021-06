Solisten treten auf

Bürstadt. Aufgrund der sinkenden Inzidenzen und allgemeinen Lockerungen findet das zweite Open-Air Solistenkonzert der Sängerlust am Samstag, 12. Juni, auf der Festwiese in der Lorscher Straße 5 in Bürstadt statt.

AdUnit urban-intext1

Zweistündiges Programm

Unter der Leitung von Dirigent Peter Schnur bringen 16 Solistinnen und Solisten aus den Sängerlust-Chören 25 Stücke zum Vortrag. Zu diesen zwei vergnüglichen Stunden sind alle Bürger und Bürgerinnen eingeladen. Um 18 Uhr ist Einlass und Konzertbeginn um 19 Uhr. Am Eingang der Festwiese wird eine Liste ausliegen zur Eintragung der Anwesenheit inklusive Personalien. Eine Anmeldung über die „Luca-App“ ist möglich.

Eintreten dürfen Gäste, die negativ getestet, geimpft oder genesen sind. Dies wird am Eingang erfragt. Die AHA-Regeln sind weiterhin gültig und müssen eingehalten werden. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. red