Bürstadt. Die Energiegenossenschaft Starkenburg wird auf dem Dach des neuen Betriebshofs, also auf der ehemaligen Biogasanlage, eine Photovoltaikanlage errichten. Dies hat der Magistrat Bürstadt beschlossen. „Sie wird mit 240 Kilowattstunden in der Spitze etwas größer als die Anlage beim TV Bürstadt“, sagt Micha Jost. Der frühere Umweltbeauftragte der Stadt arbeitet inzwischen hauptberuflich für die Energiegenossenschaft und hat bereits drei Projekte in Bürstadt realisiert.

AdUnit urban-intext1

Nach dem Rathausdach 2012 sowie den Dächern von TSG und TV Bürstadt 2019 werde nun die gesamte Fläche auf der früheren Biogasanlage ausgenutzt. „Die Rahmenbedingungen vor Ort sind sehr gut, immerhin war alles darauf ausgelegt, 2,2 Megawatt ins Netz einzuspeisen.“ Die geplante PV-Anlage schaffe in der Spitze etwa 0,25 Megawatt. Eingespeist wird aber nur, was der Betriebshof nicht selbst benötige. Wie hoch der Verbrauch vor Ort sein werde, kann Jost noch nicht abschätzen. „Das kommt auch darauf an, ob dort mal Elektrofahrzeuge geladen werden“, meint er.

Jost wird nun direkt Angebote bei den Firmen einholen. „Wir geben Gas, denn die Zeit drängt. Jeden Monat später reduziert sich die Einspeisevergütung.“ Sobald die Solarzellen das Dach bedecken, biete die Energiegenossenschaft den Bürgern Anteile daran an. „Die Projekte zuvor haben wir zu 100 Prozent mit Unterstützung der Bürger finanziert. Die Bürstädter können sich zuerst Anteile sichern.“ Weitere Projekte wären möglich. „Wir könnten in Bürstadt noch viele Dächer bestücken.“ cos