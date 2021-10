SKK plant Prunksitzungen unter der 2G-Regel

Bürstadt. Die Jahreshauptversammlung des Spiel- und Kulturkreises (SKK) 50 entwickelte sich zu einer wahren Mammutsitzung. Zweieinhalb Stunden lang referierte nicht nur Vorsitzender Markus Heiser aus dem Vereinsgeschehen. Auch die Trainerinnen erläuterten die Aktivitäten der einzelnen Tanzgruppen, die von den ganz kleinen Tanzmäusen, altersmäßig unterschiedlichen Mädchen- und Frauenformationen, dem Männerballett „Stecke und Steif“, Funken und der Gruppe „Die wilde 13“ reichen. „Wir haben die anstrengende, schwere Coronazeit sehr gut gemeistert“, bilanzierte Vorsitzender Heiser.

Hatte der SKK 2019 noch wie geplant und mit viel Erfolg über die Bühne gebracht, so startete der Verein voller Optimismus und zwei ausverkauften Kleinkunstabenden ins Jahr 2020. Die Fastnachtssitzungen, gingen „mit einem starken Publikum“ erfolgreich über die Bühne, ebenso konnte die Kinder- und Jugendsitzung als voller Erfolg verbucht werden. Beim Fastnachtsgottesdienst waren die Rot-Weißen ebenso vertreten wie beim Umzug. Auch beim Lampertheimer Umzug leisteten sie „Entwicklungshilfe“.

Der SKK-Vorstand Der Vorstand des Spiel- und Kulturkreises: Vorsitzender: Markus Heiser stellvertretender Vorsitzender: Hans Ludwig Schriftführer: Werner Ofenloch Schatzmeister: Michael Morweiser Beisitzer: Harald Reif, Holger Ludwig, Matthias Lurg, Daniel Althapp, Nicole Faber, Simon Rohel, Marco Neumann, Marcel Kilian und Jessica Katzmann Fell

Rosenmontagsparty und Heringsessen schweißte die Vereinsfamilie zusammen. „Dann kam das große Elend“, bedauerte Heiser. Alle Präsenzveranstaltungen fielen aus, und man versuchte so gut es ging, digital zusammenzustehen. Im Vereinsheim wurde die Beleuchtungsanlage erneuert, die Mitgliedsbeiträge und Fördermittel tragen den Verein. Das berichtete Schatzmeister Michael Morweiser. Ein kleines „Zubrot“ verdiente man sich beim „Spargelfest to go“, mit dem Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt und dem „Weihnachtsmarkt to go“. Um die Finanzen aufzubessern, war zudem ein Kampagnen-Orden kreiert worden, der gegen einen kleinen Obolus verkauft wurde.

Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen gab es nur Zustimmung. Neben dem Vorsitzenden Markus Heiser wurden auch Werner Ofenloch und Michael Morweiser wieder gewählt. Morweiser ließ wissen, dass die nächsten zwei Jahre seine letzte Amtszeit sein werden. Neben Kassenprüferin Manuela Seitz wurde Boris Keilmann gewählt. Zudem unterstützen Beisitzer den geschäftsführenden Vorstand.

Bei der Vorstellung des Veranstaltungskalenders 2022 gab es die Überraschung: Aus wirtschaftlichen Gründen wurde beschlossen, dass alle Sitzungen und Kleinkunstabende unter der 2G-Regel stattfinden werden. Das heißt: Nur Geimpfte und Genesene können teilnehmen. Das gilt auch für die Aktiven. In welcher Form die Kinder- und Jugendsitzung über die Bühne gehen soll, muss noch geklärt werden. Fell