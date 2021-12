SKK liefert Bratwurst und Suppe

Bürstadt. Es ist stockdunkel, kalt und wenig einladend auf den Straßen Bürstadts. Nur liebevoll dekorierte Bäume, Büsche und Fenster erhellen mit ihrem Lichterglanz die trübe Szenerie am vierten Advent. Doch halt! Da erklingen weihnachtliche Weisen. Ein ganz besonderer Food-Truck hatte seinen Standplatz an den Rodstücken eingenommen. Schnell wird die Plane als Dach aufgebaut und die vielen Lichterketten, die wie schimmernde Schneeflocken aussehen, werden eingeschaltet.

Mit schnellem Schritt nähert sich Prinz Andreas II. samt starkem Scheinwerfer einem in der Nähe stehenden Baum. Auch er beleuchtet und sendet ein weihnachtliches Signal. „Wir liefern vorher bestellte Essen aus“, erklärt Spiel- und Kulturkreis-Präsident Marcel Kilian. Denn zum zweiten Mal bietet die Jugend des Vereins unter dem Motto: „Weihnachten to go“ Bratwürste, Gulaschsuppe, Plätzchen, gebratene Mandeln, alkoholfreien Punsch und Glühwein zum Mitnehmen an.

Nur lokale Produkte

„Wir kommen gerade vom Brunnen in Riedrode, machen jetzt hier Station und fahren anschließend zum alla-hopp!-Park, um dort unsere heutige Runde zu beenden“, berichtet Kilian. Mit acht Leuten kümmert er sich um Logistik und Verteilung. „Wir haben lokal eingekauft, alles im Vereinsheim vorbereitet und sind immer wieder froh für die Unterstützung, die wir erfahren“, freut sich Kilian.

Vorab konnten die Wünsche im „SKK-Online-Shop“ angemeldet und auch online bezahlt werden. Aber auch die Zahlung vor Ort war möglich. Wer in Geberlaune war, durfte zudem die Spendenbox von Prinzessin Viviane I. und Prinz Andreas II. zugunsten der Kinderstiftung von Comedian Bülent Ceylan füttern. Und eine kleine Überraschung hatte der SKK auch noch im Gepäck: Die Tanzgruppe Konfetti, in niedlichen Nikolauskostümen, bot eine Kostprobe ihres tänzerischen Könnens zum Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas“. Fell

