SKK freut sich auf Sitzungen

Bürstadt. Der Spiel- und Kulturkreis (SKK) 50 freut sich auf vier närrische Termine: Los geht’s mit den großen Prunksitzungen am Samstag, 4. und 11. Februar, im Bürgerhaus. Restkarten für beide Sitzungen sind bei Hans Ludwig unter der Telefonnummer 06206/715 53 erhältlich. Am Sonntag, 12. Februar, zeigt der Vereinsnachwuchs bei der Kinder- und Jugendsitzung um 15.11 Uhr sein Können. Tickets gibt es an der Tageskasse. Um die Kampagne zum Schluss noch einmal hochleben zu lassen, veranstaltet der Verein am 20. Februar um 20.11 Uhr eine Rosenmontagsparty mit der Band The Groove Generation. Karten gibt’s online unter www.skk50.de. red

