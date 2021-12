Sitzungen finden nicht statt

Bürstadt. Schwester Fastnacht weint bittere Tränen. Auch Freund Jokus ist tief erschüttert. Beide waren sie am 11. November voller Hoffnung in eine fröhliche Fastnachtskampagne gestartet. Sie freuten sich auf ausgelassene Feiern, freche Büttenredner, mitreißende Stimmungslieder und fröhliche Schunkelrunden. Doch nun sieht es düster aus. Nach dem Spiel- und Kulturkreis (SKK) hat nun auch der Heimat- und Carnevalverein (HCV) alle seine Prunksitzung abgesagt. Auch die Verleihung des Courage Ordens und die HCV Frauensitzung fallen der Corona-Pandemie zum Opfer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es wurden alle Möglichkeiten, die in Frage kommen würden, aus vielen Blickwinkeln betrachtet, die jedoch nur diesen Weg in Frage kommen lassen (müssen)“, schreibt dazu der HCV in einer Presseerklärung.

Unvorhersehbare Lage

Als Feiern noch möglich war: die HCV-Frauensitzung im Jahr 2020. © Nix

Dabei war man im Sommer noch so frohen Mutes. Die Ansteckungszahlen gingen zurück und die Aktiven des Heimat- und Carnevalvereins mit ihren Tanzgruppen, Sängern und Büttenrednern waren voller Zuversicht. Zu gerne hätten sie – getreu dem Vereinsmotto: „Freude teilen und sie damit verdoppeln oder gar vervielfältigt“ – ein buntes, karnevalistisches Programm geboten. Spaß sollten die Menschen haben, endlich wieder miteinander feiern und lachen.

Doch daraus wird nun erst einmal nichts werden. „Wie die Gestaltung der Kampagne 2021/2022 weiterhin aussehen kann, ist aufgrund der volatilen Lagen nicht vorhersehbar“, machte der Verein schweren Herzens deutlich. Fell

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2