Siegl fordert gegenseitigen Respekt ein

Bürstadt. Gegenseitigen Respekt im Umgang miteinander – bei der Verwaltung auf der einen und dem Parlament auf der anderen Seite – mahnte Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl im Parlament an. Hintergrund ist die scharfe Kritik von Silke Renz (Grüne) am Rathaus unter der Führung von Bärbel Schader (CDU), weil Unterlagen erst eineinhalb Tage vor dem Bauausschuss verteilt und der Termin so spontan anberaumt wurde (wir berichteten).

In Richtung Rathaus machte Siegl klar, dass „alle Stadtverordneten die Unterlagen rechtzeitig bräuchten, um darüber beraten zu können“. Nicht nur die Mitglieder eines Ausschusses. Dabei müsse zudem „unerheblich sein, ob sie besondere Sachkenntnis aufweisen“. Als gewählte Vertreter des Volkes sollen sie Entscheidungen treffen und dafür ausreichend Zeit bekommen. Dies war im Falle der Bauausschuss-Sitzung nicht möglich. Allerdings waren die Unterlagen des Planungsbüros nicht vorher fertig geworden.

„Auf keinen Fall darf zugelassen werden, dass persönlich Betroffene Druck ausüben“, betonte Siegl. Diesen Eindruck hatte der langjährige Politiker gewonnen, als es in den Sitzungen um Bebauungspläne ging – die Bauvorhaben von Investoren in Bürstadt berühren. cos