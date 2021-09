Sicherheit in der Frankensteinstraße

Bobstadt. Zur öffentlichen Sitzung trifft sich der Ortsbeirat Bobstadt am Dienstag, 14. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhaussaal von Bürstadt. Auf der Tagesordnung steht die Beratung zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Jahr 2021, was den Stadtteil betrifft, sowie die Verkehrssicherheit in der Frankenstein- und St.-Josef-Straße auf Antrag der Freien Wähler. Zudem geht es um Kanalisierungsmaßnahmen in der Nordstraße und Im Zwerghaaag auf Antrag der Freien Wähler. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können direkt vor Eröffnung der Sitzung Fragen zu den Themen der Tagesordnung stellen. cos

