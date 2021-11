Sensation im Solo und Duo

Bobstadt. Die Deutschen Meisterschaften im Jazz/Modern-Contemporary Dance wurden in diesem Jahr in Dresden ausgerichtet. Dort trafen sich die besten Solistinnen und Duo-Tänzerinnen, um den Deutschen Meister zu küren und gleichzeitig die Qualifikation zur Weltmeisterschaft zu ermitteln.

Die beiden Duos der TG Bobstadt und des Studios TANZbar hatten sich direkt beim ersten Ranglistenturnier für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Am ersten Tag durften die vier Tänzerinnen dann zusammen mit den anderen qualifizierten Jugend-Duos um den Titel des Deutschen Meisters tanzen. Als zweite Starterinnen gingen Nica Habel und Melina Fertich auf die Tanzfläche. Noch etwas nervös, aber dennoch fast fehlerfrei präsentierten die beiden ihre Choreographie von Trainerin und Choreographin Lisa Herrmann den sieben Wertungsrichtern.

Beide Tänzerinnen waren vergangenes Jahr noch in der Kinderkategorie und stellten sich erstmals der jugendlichen Konkurrenz. Kurz darauf standen auch schon Emma Roos und Marilena Seng im selben Turnier auf der Tanzfläche. Das ein Jahr ältere Duo überzeugte gleich zu Beginn und konnte in der Vorrunde die Choreographie „The Wall Between Us“ von Lisa Herrmann ausdrucksstark präsentieren. Schnell war klar, beide Bobstädter Duos haben den Sprung bis ins Finale der Deutschen Meisterschaft erreicht. Am Ende konnten Nica Habel und Melina Fertich der teils älteren Konkurrenz standhalten und tanzten sich gleich im ersten Jugendligajahr auf Platz sechs. Emma Roos und Marilena Seng durften sich mit einer grandiosen Wertung über den Silberrang, den Titel des Deutschen Vizemeisters und der Qualifikation zur Weltmeisterschaft freuen.

Am zweiten Tag waren dann die Jugendsolistinnen an der Reihe. Hier startete Marilena Seng in einem starken Starterfeld. 24 Solistinnen aus ganz Deutschland haben sich für diese Deutsche Meisterschaft bei Vorentscheiden qualifiziert.

Freudentränen bei Wertung

Marilena präsentierte das technisch und konditionell anspruchsvolle Solo „A Palé“ von Trainerin Lisa Herrmann über drei Runden hinweg fehlerfrei und ausdrucksstark. Dennoch war man unsicher, wie die Wertung ausfallen würde, denn das Starterfeld der Jugend war besonders leistungsstark.

Als die sechs Finalistinnen auf die Fläche gerufen wurden und in Startreihenfolge die Wertungstafeln in die Höhe ragten, flossen Freudentränen bei Tänzerin und Trainerin. Mit der Wertung 1-2-2-2-2-1-4 ertanzte sich Marilena klar den Titel der Deutschen Vizemeisterin und freute sich über eines der zwei begehrten Tickets zur Weltmeisterschaft – eine Sensation.

Insgesamt holten die Tänzerinnen der TG Bobstadt und des Studios TANZbar damit fünf Tickets zur Weltmeisterschaft in Polen. Marilena Seng ist mit drei Tickets damit die erfolgreichste Tänzerin der großen Reisegruppe, die sich Mitte Dezember für das Team Deutschland mit ihrer Trainerin Lisa Herrmann und unterstützenden Eltern auf den Weg nach Warschau machen wird. red