Senioren hängen eigenen Kranz hoch

Bobstadt. Am Finaltag im Bobstädter Ortskern trafen sich etwa 25 Senioren zu ihrer „Kerb“. Nicht die Kerwe, wie sonst das Volksfest im Dorf genannt wird, sondern die Kerb wurde an langen Tischen und im Schatten uralter Bäume vor dem Gemeindezentrum St. Josef gefeiert.

Traditionsgemäß haben die Senioren auch ihren eigenen Kerwekranz, der mit Hilfe der Kerweborsch seinen Stammplatz am Gebäude erhielt. Statt wie sonst üblich Rippchen und Kraut gab es diesmal Muffins und belegte Brötchen. Auch flüssige Nahrung hatten die Helfer um Maria Winkler besorgt.

Während Rosel Halkenhäuser die ersten Lieder anstimmte, marschierte die dezimierte Kerwecrew zu den Älteren. Mit flotten Trinksprüchen und markigen Worten gab Kerwevadder Marc Merl in seiner Rede einen Einblick in das Dorfgeschehen. Zudem ernannte er Maria Winkler zum Kerwemädel 2021 und überreichte ihr das Kerwe-T-Shirt. Ganz im Sinne des Kerwemottos: „Corona kriegt uns nicht klein, Bobstädter Kerwe muss sein!“, widmete sich Winkler in ihrer Rede dem Thema Corona und den Folgen. Lebenskraft und Zuversicht seien ein gutes Mittel, die Krise zu meistern. Doch es gab auch was „zu meckern“. Der trostlos wirkende „Kerchhof“ war ihr ebenso ein Dorn im Auge wie die zu engen Fahrradwege. Als sie sich mit dem Radel nach Bürstadt aufgemacht hatte, blieb sie doch zwischen all den Zulieferer-Fahrzeugen hängen. Schnell auf den Gehweg ausgewichen, bekam sie für diese Aktion auch noch einen Strafzettel von der Ordnungspolizei. „Später is mä der Gedanke kumme, fa des Geld hätt ich besser e Taxi genumme“, grummelte sie. Von textlich passenden Gassenhauern begleitet, schmetterten die Senioren gemeinsam „Jo, wir sin mim Radel do“.

Für Maria Winkler sind die Mitglieder der Kerwecrew die „Bäschdädder des Jahres“. Sie dankte der fidelen Truppe – die nach doch vier Tagen Feiern etwas angeschlagen wirkte – für ihren Einsatz, der ihnen auch sportlich so einiges abverlangt hatte.

Feuerwehr gewinnt Bouleturnier

Nach gewonnenen Fußballspielen siegten die Führungskräfte der Bobstädter Feuerwehr Sebastian Kaiser, Sven Molitor und Christian Ludwig auch beim Bouleturnier. „Wir konnten das Turnier – trotz einer kurzen Regenunterbrechung – gut durchführen“ erzählte Susanne Merl. Sie zog mit den lustigen Vertretern der Kerb dann in Richtung „Serve & Volley“. Da wurde der Abschluss mit ausgewachsenen Schnitzeln gefeiert.