Senioren freuen sich über Osterüberraschung

Biblis. Seit die Corona-Pandemie ihre Schatten über das gesellschaftliche Leben wirft, ist vieles, was früher als verlässlich und selbstverständlich galt, nicht mehr möglich. Auch die monatlichen Treffen der Senioren-Gemeinschaft Biblis werden vermisst. So kann außerdem das Osterfest nicht in der Gemeinschaft gefeiert werden. Aber zur Überraschung der Senioren haben sich Erika Ritter und Helga Wetzel die Mühe und Arbeit gemacht und ihnen etwas für das Osternest vorbeigebracht. Die beiliegenden Ostergrüße beginnen mit einem Frühlingsgedicht und wünschen allen viel Zuversicht. Denn durch die Unabsehbarkeit der Pandemie weiß niemand, wann die Treffen wieder möglich sind. Schon deshalb war die Freude groß, dass die Gemeinschaft aneinander denkt und sich zum Osterfest etwas schenkt. red

