  Senioren feiern mit Piccolo und Kräppel

Wattenheim. Alaaf und Helau! So hieß es in den vergangenen Jahren an Weiberfastnacht im Dorfzentrum Wattenheim. Mit vielen bunten Kostümen war das Dorfzentrum immer voll besetzt. Für viele Senioren ist es ein absolutes Highlight: vier Stunden Programm mit Büttenreden, Sketchen, Männerballett und Liedern. Anschließend genossen die Senioren noch die Live-Musik. Es wurde getanzt und geschunkelt. All das war in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht möglich. Aber das Team um Maria Sauer hatte die zündende Idee, den Senioren an Weiberfastnacht zu Hause etwas Originelles zu überreichen. Ein Piccolo und frisch gebackene Kräppel wurden (mit Abstand) an der Haustür überbracht. Die positive Resonanz, die die fleißigen Narren Roswitha Lauseker, Albert Mehler, Udo Müller sowie Toni und Maria Sauer bekamen, war überwältigend. Die Senioren haben sich riesig gefreut. Unser Bild zeigt die Feier mit Männerballett im vergangenen Jahr. red (Bild: Senioren Wattenheim)