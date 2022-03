Seit fünf Jahren in Bewegung

Bürstadt. Der Lauftreff Bürstadt wird im Mai fünf Jahre alt. Die Gruppe möchte das zum Anlass nehmen, um über ihren Sport zu berichten, da sie Bewegung als wichtige Komponente in einem gesunden Leben begreift.

„Es braucht keine teuren Geräte, und die Investition in gute Laufschuhe reicht aus, um regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun“, sind die Aktiven überzeugt. Die Läufer treffen sich im Winter samstags und im Sommer freitagabends zu kurzen Trainingseinheiten. Je nach Bedarf wird zusätzlich unter der Woche trainiert. Es geht dabei zuerst um Wohlfühlen und Ausdauer, für den Einsteiger sollten Leistung und Siege nicht im Fokus stehen. Deshalb kann jeder in der Gruppe ohne Vorkenntnisse anfangen. Das Training soll in erster Linie die Gesundheit erhalten.

Der Lauftreff in Kürze Der Lauftreff Bürstadt gehört zum TV Bürstadt. Training bis Ende März Samstag 15 Uhr, ab April Freitag 18 Uhr Treffpunkt ist am Waldparkplatz, Wasserwerkstraße. Ansprechpartner: Jürgen Litters, Gregor Ofenloch und Michael Binzen. Weitere Infos unter 0179/7 33 23 60 oder lauftreff-buerstadt@gmx.de sowie unter www.lauftreff-buerstadt.de. red

Für die meisten Menschen hat das Laufen in der Gruppe viele Vorteile gegenüber dem einsamen Joggen. Schon ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Willst du schnell gehen, geh alleine. Willst du weit gehen, geh mit anderen.“

Sport in der Gruppe

Im Individualsport kann man sich Anfängerfehler angewöhnen, beim ersten Frust bricht man häufig das Training ab und läuft in gewissen Situationen auch unsicher. In der Gruppe kann man Erfahrungen austauschen, sich gegenseitig motivieren und gemeinsam Erfolge feiern. „Einsteigern hilft man auf den ersten Kilometern, es macht einfach mehr Spaß, mit Gleichgesinnten ein Hobby zu betreiben“, wissen die Mitglieder des Lauftreffs Bürstadt. Für sie schließt das jedoch nicht aus, dass man zusätzlich allein trainiert.

Auch wenn Spaß wichtig ist, so betreibt der Lauftreff diese Sportart doch ernsthaft, denn nur regelmäßiges Training und Disziplin wirken dauerhaft: Aufwärmen, Dehnen, Lauftechnik verbessern, eigene Ziele setzen und stetiger Ausbau der Ausdauer gehören für die Läufer fest dazu. Ob Gewichtsreduktion oder Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems – die Motivation der Teilnehmer ist unterschiedlich. Zusätzlich zum regelmäßigen Training findet ab und zu ein Laufwettbewerb statt. „Das motiviert und ist als Gruppenerlebnis nicht zu unterschätzen“, berichten diejenigen, die schon länger dabei sind.

In und um Bürstadt sind die Lauf-Verhältnisse ideal, finden die Läufer: Die Felder und der angrenzende Wald bieten tolle Laufstrecken in der Natur. Ob Waldboden oder Asphalt, in der Sonne oder im Schatten, für jede Jahreszeit und Witterungslage gibt es die passende Strecke. Flach oder Brücken mit leichten Steigungen, Abwechslung ist garantiert. Das Training findet in kleinen Gruppen statt, die je nach Tagesform und persönlichen Zielen bei Distanzen und Geschwindigkeiten variieren. Diese Gruppen sind recht ausgewogen: Alter, Leistungsklassen und Geschlecht sind gut verteilt. Es wird auch stets darauf geachtet, dass niemand alleine läuft. Das diene der Sicherheit und mache auch mehr Spaß.

„Es ist nie zu spät, um mit Sport anzufangen! Und Laufen kann man bis ins hohe Alter“, wirbt die Gruppe für ihren Sport. Mit Walking/Nordic Walking bietet der Lauftreff eine gelenkschonende Alternative. „Beides lässt sich auch gut kombinieren, zum Beispiel nach Krankheitsphasen zuerst Walken und dann wieder Laufen“, heißt es vonseiten des Treffs.

Wer Interesse hat, den Lauftreff in Bürstadt kennenzulernen, kann nach vorheriger Anmeldung zu einem Probetraining vorbeikommen. Einer der erfahrenen Betreuer steht dann gerne zur Verfügung, um die persönliche Leistungsfähigkeit und eventuell ein individuelles Trainingsprogramm zu besprechen. red