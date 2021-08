Sehnsüchtig erwartete Krimis und mehr

Biblis. Mit neuen literarischen Impulsen startet „Die Bücherei“, katholische öffentliche Bücherei St. Bartholomäus Biblis (KÖB), in den September. Hierbei stellt die KÖB 15 neue Bücher in ihrem Sortiment vor, die zum Schmökern, Nachdenken, Schmunzeln und Mitfiebern einladen. Die Bücher sind ab September ausleihbar und freuen sich auf neugierige Leserinnen und Leser. Ende Oktober sind dann die nächsten Neueinstellungen geplant, nach der Buchmesse in Frankfurt.

Krimis stehen bei den KÖB-Freunden hoch im Kurs, und gerade bei Krimireihen werden die neusten Bücher sehnsüchtig erwartet. Wie der nächste Ostfriesenkrimi von Christiane Franke „Wenn Wattwürmer weinen“. Hier zeigen die drei Kultfiguren aus den Romanen – Lehrerin Rosa, Dorfpolizist Rudi und Postbote Hennes – wieder ihr feines Näschen für kriminalistische Zusammenhänge. Denn vor Ort sterben Männer, jeweils vergiftet durch Rotwein. Die Kripo tappt im Dunkel, während die drei Hobbykriminalisten zwischen Friseursalon, Imkerkurs und Seebestattung die Bösewichte im Blick haben. Ebenfalls ein beliebter Polizeistoff von Martin Walker geht mit „Französisches Roulette“ weiter, dies ist der 13. Fall für Protagonist und Polizeichef Bruno. Dieser muss schlau kombinieren, was der Tote im schicken Seniorenheim mit einem russischen Oligarchen und einer Rocklegende zu tun hat. „Rien ne va plus“ heißt es hier für alle Beteiligten. In dem Roman „Der gefrorene Himmel“ von Richard Wagamese, der erstmals in deutscher Übersetzung zu lesen ist, geht es dagegen um das verwobene Leben eines kleinen Jungen mit indigener Herkunft, der mit der Geschichte seines Landes verstrickt ist. Durch sein Talent als Eishockeyspieler erlebt er eine neue Freiheit, doch seine Herkunft, sein kulturelles Leben und die Suche nach einem Platz in der Welt begleiten ihn stets. Neue Wege versucht auch Politikerin Sahra Wagenknecht in ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ aufzuzeigen. Es ist ihr Gegenprogramm für mehr Gemeinsinn und Zusammenhalt, eine Alternative zum Linksliberalismus. Ein Programm für linke Politik, die dadurch mehrheitsfähiger werden können unter dem Tenor: „Gemeinsam statt egoistisch“.

Weitere Neueinstellungen in der KÖB sind: Greta Henning „Hallig Mord“, Andreas Schmidt „WattenAngst“, Susanne Abel „Stay away from Gretchen“, Louis-Philip Dalembert „Die blaue Mauer“, Sofia Segovia „Das Flüstern der Bienen“, Ewald Arenz „Der große Sommer“, Marie-Helene Lafon „Die Annonce“, Carla Montero „Der Wildblüten Garten“, Keigo Higashino „Kleine Wunder um Mitternacht“, Tom Hillenbrand „Montecrypto“ und Frank Schätzing „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“. str