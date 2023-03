Segen für eine gute Fahrt

Bürstadt. Die Motorrad-Saison steht vor der Tür. Damit niemand ohne Gottes Segen losfahren muss, bieten die evangelische Gemeinde in Bürstadt, der Schützenverein und die Motorradfreunde Ofenloch Tours am Samstag, 1. April, ab 10 Uhr, einen Motorradgottesdienst mit Fahrersegnung an. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände des Schützenvereins statt. Pfarrer Rainer Heymach und Prädikant Jürgen Manske werden den Gottesdienst halten. Vor der Hubertuskapelle werden alle den Fahrersegen zugesprochen bekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Motorradguide Uwe Ofenloch von den Motorradfreunden hat sicher auch interessante Vorschläge für eine anschließende freie Ausfahrt. Rainer Burkert, Vorsitzender des Schützenvereins, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, lädt alle Bikerinnen und Biker und Motorradfreunde zu diesem Event ein. red