Schwimmbad schließt

Bürstadt. Das Schwimmbad in Bürstadt schließt am Freitag, 16. September. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Aufgrund der aktuellen Wetterprognose habe der Magistrat dies entschieden. Bis einschließlich Donnerstag, 15. September, besteht somit letztmalig die Möglichkeit, einige Bahnen zu ziehen und das erfrischende Nass zu nutzen. Ein Betrieb über den Donnerstag hinaus hätte unverhältnismäßig hohe Kosten im Vergleich zu den überschaubaren Besucherzahlen im September verursacht, heißt es aus dem Rathaus. Als unsere Redaktion vergangene Woche im Schwimmbad mit einigen Stammgästen sprach, hofften diese, dass sie noch bis Ende September dort schwimmen gehen könnten. Kioskbetreiber Marc Schüssler hatte das Ende der Saison bereits am Dienstag vergangener Woche eingeläutet. red

