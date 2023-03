Schweigkoffer landet auf Rang fünf

Bürstadt. Mitte Februar haben im Südwesten von England die Weltmeisterschaften der Bogenschützen stattgefunden. Der Verband der International Field Archery Association (IFAA) fand in dem eine Stunde von London entfernten Arbeiterstädtchen Gillingham den Ausrichter. Aus der ganzen Welt kamen die rund 400 Schützen angereist. 28 Landesverbände hatten ihre Teilnehmer ausgesandt. Die weiteste Anreise hatten wohl die Schützen aus Neuseeland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht ganz so weit hatte es der für den Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt startende Harry Schweigkoffer. In der Klasse der Veteranen (55 bis 64 Jahre) ging er mit seinem Blankbogen an den Start. Der erste Turniertag verlief recht gut: Er erreichte mit seinen 60 Pfeilen 255 Ringe und konnte sich den fünften Platz sichern. Der Abstand zu den Medaillenplätzen war noch nicht zu groß. Auch der zweite Tag, an dem die Flintrunde geschossen wurde, war zufriedenstellend. Das viertbeste Ergebnis stand am Ende auf dem Scoreblatt. Auch in der Summe war nun der vierte Platz erreicht. Doch schon am Ende dieses Tages zeigten sich Anzeichen einer aufkommenden Erkältung. Am nächsten Tag hatte Schweigkoffer Pause, erst am Freitag ging es wieder an die Schießlinie. Gleich in der ersten Gruppe war er eingeteilt. In der ersten Hälfte hielt er noch gut mit, aber mit dem Start des zweiten Durchgangs zeigten sich die Auswirkungen der Erkältung. Konzentrations- und Kraft-Defizite verhinderten ein besseres Ergebnis. An diesem Tag war nur der sechste Platz zu erreichen.

In der Summe der drei Turniertage erreichte Harry Schweigkoffer bei der WM den fünften Platz. Unzufrieden ist er jedoch nicht, denn es war eine persönliche Bestleistung, die er in diesem Turnier erzielte. Die Anderen waren einfach etwas besser. red