Bürstadt. Die Stadt Bürstadt hat bei den überplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020 rund 506 000 Euro mehr an Abschreibungen verzeichnet als zuvor berechnet. „Diesen Betrag müssen wir über die Stadtverordnetenversammlung legitimieren. Dieser Beschluss ist formal notwendig“, so die Bürgermeisterin Bärbel Schader in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Lothar Ohl (SPD)

