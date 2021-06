Schulen sind erleichtert

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. „Endlich mehr Normalität für alle!“, freut sich Nicole Skubella, Rektorin der Bibliser Schule in den Weschnitzauen. Die weitgehende Aufhebung der Maskenpflicht haben die Schulen in Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim mit enormer Erleichterung aufgenommen. Seit Freitag hat die hessische Landesregierung die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände ausgesetzt, sofern die Infektionszahlen regional unter der Marke von 50 liegen. In dem Beschluss heißt es, dass die Maske im Freien abgesetzt werden darf und im Klassensaal, sobald die Schüler an ihren Plätzen sind.

Die Maskenpflich an Schulen wird gelockert. © Berno Nix

„Darüber sind wir glücklich und dankbar“, sagt Skubella. Bei der Hitzewelle in der Vorwoche hätten die Kinder mit der Maske doch schon sehr gelitten. Eine schlechtere Konzentrationsfähigkeit aufgrund der Maske bei sehr heißem Wetter hat auch Antje Kühlberg, Schulleiterin der Steinerwaldschule in Nordheim, beobachtet. „Wir sind alle froh und die Schüler sehr lebhaft nach der guten Nachricht“, erzählt sie.

Ganz auf die Masken verzichten können die Schulen aber noch nicht. „Die Mädchen und Jungen tragen sie am Aufstellplatz, bis sie ihre Bank im Klassenzimmer erreicht haben, auf den Gängen und zum Toilettengang“, erklärt Dagmar Arzberger, Konrektorin der Astrid Lindgren Schule Bobstadt. Das schulische Personal muss weiterhin medizinische Masken tragen, während die Schüler auch mit Alltagsmaske kommen dürfen.

Mehr Freiheiten

Während sich in anderen Bundesländern Jungen und Mädchen bereits am vergangenem Montag über mehr Freiheiten im Unterricht freuen konnten, überließ es Hessen zunächst der Entscheidung der Schulleiter, ob die Schüler im Außengelände noch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen oder nicht. Einige Tage später zog die Regierung jedoch nach. Stephanie Dekker, Rektorin der Bürstädter Erich Kästner-Schule, freut sich, dass die Regierung eine klare Aussage getroffen hat und vertraut auf deren Wissensstand. „Es ist schön, dass ich als Schulleiterin keine Entscheidung treffen muss, deren Tragweite ich nicht absehen kann.“

Bedenken ob des Wegfalles der Masken hat die Mehrheit der Schulleiter kaum. „Die Schüler testen sich ja jeden zweiten Tag. Dadurch ist es in den Schulen relativ sicher“, sagt Torsten Wiechmann, Rektor der Bürstädter Schillerschule. Auch die meisten Lehrer seien mittlerweile geimpft.„Wir hatten in all der Zeit noch kein einziges positives Testergebnis“, so Nicole Skubella.

Dennoch müssen die Schulen wachsam bleiben. Die Ausbreitung der Delta-Variante schwebt wie ein Damokles-Schwert über allem. „Auch nach den Sommerferien ist noch Vorsicht geboten“, mahnt Christiane Ritzert, Rektorin der Lindenhofschule in Groß-Rohrheim. to

