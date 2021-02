Bürstadt. Normalerweise verwenden wir solche Ausdrücke eher nicht. Diesmal machen wir allerdings eine Ausnahme, weil kein anderes Wort die Situation so gut beschreibt: „beschissen“. Carsten Bach und Stefanie Uhrig, Sozialarbeiter an der Erich Kästner-Schule (EKS), berichten unserer Redaktion, wie es den Kindern mit Distanz-Unterricht und Schulschließungen geht. Und die Antwort bringt Bach in diesem einen kurzen Wort direkt auf den Punkt.

Carsten Bach und Stefanie Uhrig erzählen vom Schulalltag mit Corona. © Berno Nix

AdUnit urban-intext1

Die Freunde fehlen, die Technik versagt, die Eltern sind keine Unterstützung – es gibt viele Stellschrauben, von denen gerade abhängt, wie es läuft mit dem Unterricht zu Hause, haben die beiden Sozialarbeiter festgestellt. Noch haben sich nur wenige Schüler bei den beiden gemeldet. „Von zu Hause aus ist die Hemmschwelle viel größer“, ist sich Carsten Bach sicher.

Ein offenes Ohr für alle Die beiden Sozialpädagogen an der EKS, Carsten Bach und Stefanie Uhrig, stehen für Schüler und auch Eltern bereit, wenn es Probleme und Gesprächsbedarf gibt. Stefanie Uhrig ist als UBUS-Kraft (Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch Sozialpädagogische Fachkräfte) beim Schulamt angestellt. Als Ansprechpartnerin für Schüler, Lehrer und Eltern geht sie auch in die Klassen. Carsten Bach arbeitet als HELP-Kraft (Hilfe Erfolgreiche Lösung mit Profis) für den Kreis Bergstraße. Der Kreis will für seine Schulsozialarbeit das Umfeld der Kinder einbinden. Bach kann daher Familien auch zu Hause besuchen. Zu erreichen sind Bach und Uhrig über die Online-Plattform Teams, die alle Schüler der EKS nutzen. Ein Ansprechpartner ist aber auch täglich in der Schule vor Ort. sbo

Seit Montag ist es wieder ein bisschen voller geworden auf dem Gelände der EKS. Während des Lockdowns hatten nur die Abschlussklassen Präsenzunterricht, jetzt sind auch die fünften und sechsten Jahrgänge wieder zurück. Bach und Uhrig hoffen, dass dann auch die Schüler bei ihnen anklopfen, die Probleme haben. „Viele sehen uns nur als verlängerten Arm der Lehrer. Aber das Gegenteil ist der Fall“, betont Carsten Bach. „Genau“, ergänzt Stefanie Uhrig, „wir sind die Anwälte der Schüler“.

Antreiber im Homeoffice

Zu tun hatten die beiden in den Schließungswochen dennoch ohne Ende. Uhrig ist während dieser Zeit in eine Rolle geschlüpft, die zurzeit viele Mütter und einige Väter viel Nerven kostet: Antreiber und Motivationskünstler im Homeoffice. „Ich betreue die Kinder in der Notgruppe“, berichtet die Sozialarbeiterin. Anstrengend findet sie das. „Ich würde viel lieber etwas Schönes mit den Kindern machen.“ Stattdessen heißt es: Arbeitsaufträge für die Woche und den nächsten Tag sichten und einteilen. Und sich gleich mit an den Schreibtisch setzen, sonst passiert mitunter mehrere Stunden lang so gut wie gar nichts. „Sonst wird mal geschaut, worauf man gerade Lust hat. Dann eine Sache angefangen, wieder aufgehört, und etwas anderes angefangen.“

AdUnit urban-intext2

Mehrere Fünft- und Sechstklässler haben die Notbetreuung in den vergangenen Wochen genutzt, weil beide Eltern arbeiten. Oder weil die Kinder im Klassensaal besser aufgehoben sind. „Für sie ist die Schule ein Zufluchtsort“, macht Bach deutlich: eine Konstante im Leben mit fester Struktur, die sie in ihrem Zuhause so nicht vorfinden. Das Kindeswohl steht hier an erster Stelle.

Auch jetzt läuft die Notbetreuung weiter, obwohl die Jüngsten wochenweise wieder da sind. „Die Klassen sind geteilt, und die Gruppen wechseln sich ab“, erläutert Uhrig. Wenn aber der beste Freund ausgerechnet in der anderen Gruppe ist, haben viele Kinder ganz schön zu knabbern. „Sie vermissen sich gegenseitig sehr“, weiß die Pädagogin.

AdUnit urban-intext3

Für die älteren Jahrgänge ist nach wie vor Distanzunterricht vorgesehen. „Bei den Schülern, die ohnehin gut im Unterricht mitkommen und strukturiert arbeiten, klappt das auch ganz gut“, weiß Bach. „Aber die Leistungsschwächeren, die viel Beziehungsarbeit brauchen, die fallen hinten runter.“ Beziehungsarbeit, dafür seien gute, engagierte Lehrer wichtig, die im Unterricht alle Kinder ansprechen und mitnehmen. „Tatsächlich machen einige Jungs und Mädels die Aufgaben halt dem Lehrer zuliebe“, bestätigt Bach. Beim Videochat oder dem Arbeitsauftrag auf Papier funktioniere das einfach nicht.

AdUnit urban-intext4

Für Lehrer und auch die beiden Sozialarbeiter das größte Problem: „Manche klinken sich komplett aus.“ Bei einzelnen liege das zu 100 Prozent daran, dass die Technik nicht läuft. Zwar hat die EKS ausreichend Leihgeräte parat, aber sie würden oft nicht genutzt.

Zocken statt lernen

„Einige Eltern wissen gar nicht, wie Distanzunterricht funktioniert, dass Videokonferenzen stattfinden und ihre Kinder Aufgaben abgeben müssen“, berichtet Uhrig. Oder die Eltern verstehen zu wenig Deutsch, um Mitteilungen der Schule zu entziffern. Einige wissen sich auch einfach nicht zu helfen. Weil die Schüler zu bequem sind, um den Laptop aufzuklappen. Oder viel lieber zocken, als sich in die Videokonferenz einzuwählen. „Die Hemmschwelle ist zu Hause eben viel niedriger als in der Schule“, weiß Bach. Schon so manches Mal ist er einfach mal bei einem Schüler vorbei gefahren, der überhaupt nicht mehr zu erreichen war. „Gerade jetzt ist es ein riesiger Vorteil, dass ich Hausbesuche machen kann.“

Oft reicht aber schon ein Anruf aus, um die Eltern darüber zu informieren, dass der Nachwuchs komplett verweigert. „Viele trauen sich nicht, den Kontakt zu uns aufzunehmen“, lädt Bach alle Eltern und Schüler ein, unbedingt ihn und seine Kollegin anzusprechen, wenn es Probleme irgendeiner Art gibt. Egal, ob es um einen kleinen Streit geht, Handgreiflichkeiten auf dem Schulhof oder Gewalt in all ihren schlimmen Ausprägungen.

„Wir haben Schweigepflicht“, stellt Stefanie Uhrig klar. „Was nicht nach außen dringend soll, erfährt auch keiner.“ Carsten Bach stimmt ihr zu: „Die Kinder sind in dieser Krise die Leidtragenden“, sagt er, „und ich ziehe vor jedem der Jungs und Mädels den Hut, die sich hier durchbeißen.“