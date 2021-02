Bürstadt. Zum 1. März beginnt die gesetzliche Schonzeit der Natur. Bis zum 30. September eines Jahres sind deshalb Rodungs- und größere Gehölzschnittmaßnahmen nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt. Darauf weist die Stadt Bürstadt in einer Pressemitteilung hin.

In dieser Zeit dürfen Bäume, Hecken und Gebüsche nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden. Bei den schonenden Form- und Pflegeschnitten im Garten „zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen“ müsse während der Schonzeit besondere Rücksicht auf brütende Vögel zu nehmen, betont die Verwaltung.

Hunde anleinen

Im Interesse des Naturschutzes und aller Personen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der freien Natur unterwegs sind, werden die Hundehalter gebeten, ihre Tiere anzuleinen. Der Jagdtrieb des Hundes könne eine Gefahr für brütende Vögel, trächtige Tiere und den Nachwuchs darstellen, macht die Stadt Bürstadt deutlich.

In der jüngsten Zeit seien beim Ordnungsamt auch vermehrt Beschwerden über nicht beseitigten Hundekot eingegangen, wie die Stadt berichtet. Deshalb appellieren die Verantwortlichen in der Verwaltung mit Nachdruck an alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner zu entfernen. Im Stadtgebiet Bürstadt stünden mehr als 40 kostenlose Hundekot-Beutelspender zur Verfügung. Des Weiteren werden ebenfalls kostenlose Beutel im Rathaus ausgegeben, um die Hundebesitzer entsprechend auszustatten, wie die Stadt weiter informiert. red