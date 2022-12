Schönheit Afrikas dokumentiert

Bürstadt. Schon seit 29 Jahren bietet die Raiffeisenbank Ried ihren Mitgliedern die Möglichkeit, berühmte Persönlichkeiten und ihr Wirken im Rahmen der Veranstaltung „Live erleben“ besser kennenzulernen. Nach zweijähriger Coronaunterbrechung kam nun Abenteuerfotograf Florian Wagner auf Einladung des Kreditinstituts ins Bürgerhaus, um seinem zahlreich erschienenen Publikum spektakuläre Fotos zu zeigen. Wagner berichtete von seiner spektakulären Flugreise über den afrikanischen Kontinent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Raiba-Vorstand Claus Diehlmann entführte „African waters“ die Zuschauer in eine Welt voller atemberaubender Motive und Einheimischen, die trotz eines harten und entbehrungsreichen Lebens stets fröhlich zu sein scheinen.

Bewusstsein für Wasser schaffen

Wagner hebt sich gegenüber anderen Fotografen mit seiner besonderen Technik ab, die es ihm ermöglicht 360-Grad-Bilder zu schießen. Dazu muss ein Helikopter ruhig in der Luft stehen und sich dann quasi einmal um die eigene Achse drehen. „Mit diesem Projekt möchte ich einerseits die Schönheit Afrikas dokumentieren und andererseits ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit der wichtigsten Quelle des Lebens schaffen: Wasser“, formulierte er seine Motivation für diese Unternehmung. 100 Stunden Hubschrauberflug über 18 500 Kilometer brachten ihn in zehn verschiedene Länder. Die besten der insgesamt über 33 000 Bilder zeigte er in Bürstadt und verriet, dass es im Laufe der Reise nicht immer ungefährlich zuging. Ein Triebwerksausfall des Fluggeräts und die Übernachtung in der von wilden Tieren belebten Savanne in einem Minizelt waren ebenso wenig geplant, wie seine Erkrankung an Zeckenfieber und die seiner Freundin Regina an Malaria.

Mehr zum Thema Vortrag Eine Reise nach Afrika Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtgeschehen Benz-Medaille für drei engagierte Menschen in Ladenburg Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Historisches „Epoche“ - Geschichten aus acht Jahrzehnten "Mannheimer Morgen" Mehr erfahren

Doch was über Allem steht, ist die Schönheit der Natur. Egal ob in Südafrika, Malawi, Tansania oder Kongo, es ist immer das Gleiche: Trifft Wasser auf die fruchtbare Erde explodiert das Leben förmlich. Als Lieblingsbeispiel dient ihm hier das Okawangodelta. Die sich hier zeigende Artenvielfalt ist mit Worten kaum zu beschreiben, die Bilder Wagners vermögen dies schon eher. Riesige Herden exotischer Tiere in unendlichen Weiten dokumentieren die Unvergleichlichkeit dieses Kontinents. Leider lauern auch die Gefahren überall – Wilderer auf der Jagd nach Elfenbein oder geldgierige Investoren, die der Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgraben und statt dessen in Landwirtschaft pumpen wollen.

Der Fotograf gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass all diese natürlichen Weltwunder das Wirken des Menschen überstehen werden, äußert aber ebenfalls, dass es des großen Engagements Vieler bedarf, um das Schlimmste zu verhindern.