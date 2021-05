Schöne Termine trotz Krise

Bürstadt. Normalerweise ist Bürstadts Sonnenbotschafterin viel unterwegs. Zu ihren Aufgaben als Repräsentantin der Stadt zählen Besuche in Städten und Gemeinden. In der Amtszeit von Luisa-Marie Morweiser ist alles ein bisschen anders. Die Corona-Pandemie hat ihre Herrschaft ganz schön durcheinandergewirbelt.

„Im vergangenen Sommer konnte ich zum Glück noch einige wunderschöne Termine wahrnehmen, wenngleich auch in etwas anderem Format“, erzählt sie nach einem knappen Jahr im Amt. Besonders in Erinnerung geblieben, ist ihr dabei die Kerwe in Riedrode. „Es hat einen kleinen Umzug gegeben und dabei haben die Riedroder in ihren Vorgärten gefeiert“, berichtet Morweiser. „Das war ein sehr schönes Erlebnis.“ Sie habe größten Respekt davor, was sich Bürger und Vereine in diesen schwierigen Zeiten alles einfallen ließen. „Mit wie viel Kreativität und Herzblut Bürstadt und andere Städte vorangehen, ist beachtlich.“

Seit Herbst 2020 gab es dann pandemiebedingt leider nur noch sehr wenige Termine für die Sonnenbotschafterin. Sie bleibt aber dennoch optimistisch: „Ich hoffe, dass im Sommer viele engagierte Vereine etwas auf die Beine stellen und Gemeinschaft wieder stattfinden kann.“ Das Miteinander fehle schon sehr. Ihre Herrschaft dauert ja noch ein gutes Jahr, und sie ist zuversichtlich, dass dann auch das ein oder andere Fest wie die Bürstädter Kerwe im Oktober stattfinden kann.

Sehr am Herzen liegt Luisa-Marie das Stadtradeln, dessen Schirmherrschaft sie übernommen hat. „Wir hatten nach einer Woche schon mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr“, erzählt die 21-Jährige begeistert. Diese hätten bereits rund 30 000 Kilometer zurückgelegt und vier Tonnen Kohlendioxid eingespart. Sie führt ein Team an und hofft, dass alle bis zum 21. Mai noch mal kräftig in die Pedale treten. „Es wird wieder ein kleines Geschenk für die Teilnehmer geben.“

Ihrer weiteren Regentschaft sieht sie mit Freuden entgegen. „Ich habe noch zwei bis drei Aktionen geplant, die mit Sport zu tun haben.“ Was genau verrät sie noch nicht. to