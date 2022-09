Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, ist am Samstag in eine Wohnung in der Mainstraße in Bürstadt eingebrochen worden. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gelangten die Täter zwischen 12 und 21.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus. Ihnen gelang es, gewaltsam die Tür zu einer der Wohnungen aufzubrechen. Dort erbeuteten sie laut Polizei Schmuck und

...