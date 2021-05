Schließungstage bleiben kostenlos

Bürstadt. Nachdem aufgrund der Inzidenzwerte des RKI im Kreis Bergstraße für gut eine Woche die Notbremse galt und Schulen und Kitas schließen mussten, reagiert die Stadt Bürstadt und passt die Betreuungsgebühren an. Das gab Bürgermeisterin Bärbel Schader im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch bekannt. „Für diese eine Woche erheben wir keine Gebühren – nicht in den Kitas, und auch die Eltern von Schulkindern zahlen dann nichts – wie schon beim letzten Lockdown.“ Diese Entscheidung habe der Magistrat getroffen. Vom Land Hessen habe die Stadt zudem 120 000 Euro erhalten als Erstattung für den Ausfall der Gebühren in der Zeit des Lockdowns, so Schader. cos

