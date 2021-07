Bürstadt. Schon wieder flitzen ein paar Jungen und Mädchen über den neuen Schulhof und rüber zu den Containern, die sich drei Stockwerke hoch am Straßenrand auftürmen. Alle haben die Hände vollgepackt - mit Malsachen, dem CD-Player oder einer Kiste Wäscheklammern. In den Sommerferien steht in der Schillerschule der große Umzug an.

Kisten packen heißt es schon seit Tagen für die

...