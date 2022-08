Bürstadt. Es tut sich einiges an der Bürstädter Schillerschule: Die Sprachheilklassen verabschieden sich zum neuen Schuljahr endgültig nach Heppenheim. Gleichzeitig gibt es an der Bürstädter Grundschule ein neues Angebot, das viele Familien gerne nutzen: Am Dienstag, 6. September, wird erstmals eine komplette Ganztagsklasse eingeschult.

Zwar können alle Schillerschülerinnen und Schüler

...