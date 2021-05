Bobstadt. Mehrere Fensterscheiben sowie die Eingangstür der Sporthalle in der St.-Josef-Straße in Bobstadt sind am Pfingstwochenende mit Steinen beworfen und beschädigt worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Wie hoch der Schaden ist, der zwischen Freitag und Dienstagmorgen verursacht wurde, können die Beamten noch nicht sagen.

Der Hausmeister der Astrid-Lindgren-Schule hat die Scherben Dienstagfrüh entdeckt und die Polizei alarmiert. In den Umkleideräumen sind nach seinen Informationen zwei Scheiben eingeworfen und am Foyer zwei weitere beschädigt worden. Inzwischen hat eine Fachfirma schon für eine Notverglasung gesorgt. Die Sporthalle ist deshalb nutzbar, die Umkleideräume bleiben aufgrund der Corona-Regeln ohnehin geschlossen. Bei der Polizei wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Die Ermittler der Polizeistation sind telefonisch unter der Rufnummer 06206/9 44 00 zu erreichen. cos