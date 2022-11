Schaurige Geister umkreisen die Schützen

Die Turnierteilnehmer des ersten Halloween-Turniers des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) waren nicht nur wegen des Sports nach Bürstadt gekommen. Ein bisschen neugierig waren sie auch auf die neue PBC-Halle, die mit viel Herzblut und in sehr vielen Arbeitsstunden fertig gestellt worden war. Doch den Teilnehmern fuhr schon beim Betreten des Gebäudes ein tüchtiger Schreck in die Glieder. Am Ende des

...