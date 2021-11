Schader stellt Haushalt vor

Bürstadt. Der städtische Haushalt für das kommende Jahr steht im Mittelpunkt der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 17. November, im Saal des Bürstädter Bürgerhauses (Rathausstraße 2). Bürgermeisterin Bärbel Schader wird in der Sitzung das Zahlenwerk für das Jahr 2022 präsentieren. Außerdem sollen überplanmäßige Ausgaben rückwirkend für 2019 genehmigt und auf den Gesamtabschluss für die Beteiligungen 2019 verzichtet werden. Ferner geht es um die Wahl einer stellvertretenden Schiedsperson und eines Ortsgerichtsschöffen in Bürstadt. Der Satzungsbeschluss für die Bebauungspläne in den Acht Morgen sowie in der Mainstraße 13 bis 17 stehen ebenfalls auf der Tagesordnung der Stadtverordneten wieauch auf Wunsch der SPD das Obdachlosenkonzept, das Freibad sowie die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb). Die CDU beantragt zudem Ehrungen. cos

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1